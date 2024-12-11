С начала года в России предотвращено 190 терактов

В целом с начала этого года в России предотвратили почти две сотни терактов. Такие данные сегодня привел глава Национального антитеррористического комитета, уточнив, что во время проведения операций были так же ликвидированы 38 боевиков.
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