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С начала года в России предотвращено 190 терактов

С начала года в России предотвращено 190 терактов

В целом с начала этого года в России предотвратили почти две сотни терактов. Такие данные сегодня привел глава Национального антитеррористического комитета, уточнив, что во время проведения операций были так же ликвидированы 38 боевиков.

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