Проживание с родителями в любом случае накладывает свой отпечаток?

А

Александр24

Эта тема вообще никакого и обсуждения-то не требует. Ну живёт с нами неженатый сын 39-и лет, и чего? Частный дом, нам за 70 и очень часто его помощь неоценима. Есть у меня и 1-комнатная "лишняя" квартира, но он туда не пойдёт. А зачем? Чтобы привести туда какую-то непонятную особу? Пробовал - попалась скрытая законченная алкоголичка. Искать подругу жизни на помоечных сайтах знакомств? В развратных ночных клубах? Разведёнок (неизвестно по какой причине), рекомендованных соседями и знакомыми? Нет уж, нет уж. Пусть лучше уж так.