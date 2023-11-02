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Всё о женщинах

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Проживание с родителями в любом случае накладывает свой отпечаток?

Проживание с родителями в любом случае накладывает свой отпечаток?

Морена, тема проживания с родителями (особенно если речь идет о мужчине «за тридцать») всегда на слуху.

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Комментарии
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А
Александр24
Эта тема вообще никакого и обсуждения-то не требует. Ну живёт с нами неженатый сын 39-и лет, и чего? Частный дом, нам за 70 и очень часто его помощь неоценима. Есть у меня и 1-комнатная &quot;лишняя&quot; квартира, но он туда не пойдёт. А зачем? Чтобы привести туда какую-то непонятную особу? Пробовал - попалась скрытая законченная алкоголичка. Искать подругу жизни на помоечных сайтах знакомств? В развратных ночных клубах? Разведёнок (неизвестно по какой причине), рекомендованных соседями и знакомыми? Нет уж, нет уж. Пусть лучше уж так.
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