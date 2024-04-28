Песков рассказал, что сделает Россия в случае изъятия ее активов на Западе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, что будут делать власти, если страны Запада изымут российские активы, напомнил, что в РФ также имеются «западные деньги различных структур».
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