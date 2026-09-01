«Правильный посыл»: Александр Калинин об увеличении лимита по сверхурочной работе

Увеличение лимита по сверхурочной работе — правильная мера. Об этом в студии МИЦ «Известия» на XI Восточном экономическом форуме на острове Русский во Владивостоке сказал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.