В Югре водитель насмерть сбил женщину на остановке и скрылся

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Водитель в Нижневартовске въехал в автобусную остановку, где в тот момент находились люди, и скрылся, погибла женщина, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по ХМАО-Югре.