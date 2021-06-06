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В Югре водитель насмерть сбил женщину на остановке и скрылся

В Югре водитель насмерть сбил женщину на остановке и скрылся

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Водитель в Нижневартовске въехал в автобусную остановку, где в тот момент находились люди, и скрылся, погибла женщина, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по ХМАО-Югре.

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