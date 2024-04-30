Славянская докт...
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Славянская доктрина

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  • Виктор Молотков
    Хорошая статья Юрий. И комментарий твой, тоже. По моему тема раскрыта в статье довольно ёмко и чётко. Хотя конечно, т...Студенческие прот...
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Студенческие протесты в США. Или зачем Соросу революция

Студенческие протесты в США. Или зачем Соросу революция

Исторические напёрстки Студенческие протесты в США. Или зачем Соросу революция Америка в растерянности.

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Такер Карлсон взял интервью у российского философа и политолога Александра Дугина Известный американский журналист Такер Карлсон, который не так давно брал интервью у президента России, опубликовал у себя на странице в одной из соцсетей интервью с российским философом и политологом Александром Дугиным. Карлсон в описании под видео написал, что Дугин «самый известный» политический философ в России. Там же упомянуто и убийство его дочери «украинским правительством». В начале видео Карлсон отметил, что в США считают идеи Дугина очень опасными и поэтому его книги там не дают продавать и их нельзя найти на Amazon. В начале интервью российский философ, отвечая на вопрос американского журналиста, раскрыл основные можно сказать философские идеи современного либерализма, который англосаксонские страны пытаются навязать всему миру. Он отметил, что на Западе постепенно отказывались от всего традиционного. Последним принципом, который хочет претворить в жизнь современный либерализм, по словам Дугина, это отказ от человеческой идентичности. При этом Дугин сказал, что не стоит путать старый, классический либерализм с новым западным либерализмом. Старый либерализм говорил о правлении большинства, а новый либерализм выступает за правление меньшинств - заявил политолог. После обсуждения философских вопросов к концу интервью Карлсон спросил Дугина о том, почему же на Западе любили Ельцина, а при Путине возненавидели Россию. По словам Дугина, на Западе недовольны тем, что Путин не разделяет их ценности и выводить Россию из-под глобального влияния. Путин возрождает традиционные ценности, суверенитет государства, христианство, традиционную семью - сказал философ.
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17 час.
Виктор Молотков
Хорошая статья Юрий. И комментарий твой, тоже. По моему тема раскрыта в статье довольно ёмко и чётко. Хотя конечно, только ближайшее пока ещё будущее покажет её полную верность или неверность, но мне импонирует то вИдение событий, которое просматривается у автора и самому хочется проверить, насколько прозорливым является это такое наше восприятие всего происходящего в мире.... 👍     https://proza.ru/2022/04/24/790
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15 час.

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