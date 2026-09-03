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Царьград

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Власти Украины загонят жителей в деревню. Полки пустеют, сирены воют часам

Власти Украины загонят жителей в деревню. Полки пустеют, сирены воют часам

Русская армия несколько дней активно атакует военно-логистические объекты на территории противника. Это начинает сказываться не только на ВСУ, но и на мирном населении.

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