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На портале «Госуслуги» для рязанцев запущен новый сервис делегирования полномочий

На портале «Госуслуги» для рязанцев запущен новый сервис делегирования полномочий

Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустила новый сервис делегирования полномочий на портале Госуслуг в рамках суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».

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