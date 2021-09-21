На портале «Госуслуги» для рязанцев запущен новый сервис делегирования полномочий

Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустила новый сервис делегирования полномочий на портале Госуслуг в рамках суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».
Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустила новый сервис делегирования полномочий на портале Госуслуг в рамках суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».
Свежие комментарии