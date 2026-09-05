В группировке "Днепр" сообщили о срыве более 30 атак ВСУ над Херсонской областью

ГЕНИЧЕСК, 5 сентября. /ТАСС/. Расчет БПЛА 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" сбил более 30 гексакоптеров "Баба-яга" над Херсонской областью с начала мая.
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