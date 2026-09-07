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Генерального прокурора Украины связывают с схемой прикрытия мошеннических колл-центров

Генерального прокурора Украины связывают с схемой прикрытия мошеннических колл-центров

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко может быть связан с системой прикрытия мошеннических колл-центров, согласно данным издания «Зеркало недели», ссылающегося на источники, близкие к Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).

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