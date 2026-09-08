7 осенних образов с Wildberries: тренды, комфорт и цветовые формулы сезона

Осенний сезон 2026 года уже не кажется чем-то далёким и абстрактным — наоборот, он буквально стучится в двери, требуя пересмотреть гардероб и найти баланс между актуальной модой и реальной жизнью.
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