Он должен знать

Вы когда-нибудь задумывались, почему в России так много памятников героям? Почему, проходя мимо них, миллионы людей невольно замедляют шаг? Эти величественные камни и бронза — портал в наше прошлое, мост к тем, кто заплатил за наше настоящее самой дорогой ценой.