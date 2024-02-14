Кагарлицкому вместо штрафа дяли пять лет колонии

Суд ужесточил наказание Борису Кагарлицкому, заменив штраф на пять лет колонииБорис Кагарлицкий (признан в РФ иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)Александр Демьянчук/ТАСС Апелляционный суд ужесточил наказание Борису Кагарлицкому по делу о призывах к терроризму.