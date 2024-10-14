Дочь Навального* уже несколько месяцев работает в штабе Камалы Харрис

Дочь основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Дарья в настоящее время работает в избирательном штабе кандидата в президенты Соединенных Штатов Камалы Харрис.