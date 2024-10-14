Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 962 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Житель Империи
    Почему-то все пекутся о своей безопасности, и чубатые и пархатые и другие гегемономыслящие! А когда мы заявили о свое...В офисе Зеленског...
  • Мария
    Орбан - единственный руководитель в Европе, работающий в интересах своей страны. Остальные американские марионетки.Сийярто: Венгрия ...
  • Виктор Мальцев
    а Путин сказал Харьков не будем брать..На Западе объясни...

Дочь Навального* уже несколько месяцев работает в штабе Камалы Харрис

Дочь Навального* уже несколько месяцев работает в штабе Камалы Харрис

Дочь основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Дарья в настоящее время работает в избирательном штабе кандидата в президенты Соединенных Штатов Камалы Харрис.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх