Дочь Навального* уже несколько месяцев работает в штабе Камалы Харрис

Дочь основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Дарья в настоящее время работает в избирательном штабе кандидата в президенты Соединенных Штатов Камалы Харрис.
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