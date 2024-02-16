Тайрон Лю оштрафован на 35000 долларов за обвинение судей в мошенничестве

Тайрон Лю попал на видео, в котором обвинял судей в нечестной игре, после победы над «Голден Стэйт». Лю был удален с игры в начале четвертой четверти, после двух технических замечаний за споры с арбитром, вынесенных в течение минуты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии