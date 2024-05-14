В Восточном военном округе завершается отопительный период

Так в связи с установкой среднесуточной температуры воздуха выше 8°С на территории нескольких субъектов Восточного военного округа, жилищно-коммунальными службами Приморского, Хабаровского края, ЕАО, Амурской области и Республике Бурятия организованы мероприятия по переводу котельных на летний режим эксплуатации.