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Великая Евразия

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Свежие комментарии

  • Ливень
    да уж Клёпа неоднозначная фигура))))Царица Клеопатра....
  • Сергей Русеев
    Ну и к чему этот многословный комментарий?7 малоизвестных ф...

Гитлер капут. Покушения на фюрера

Гитлер капут. Покушения на фюрера

Сравните отношение военных Германии и Украины к своему фюреру, и вы удивитесь. История — это открытый для всех желающих музей древних фактов, изучая которые можно многое узнать о своей стране, своём народе и своём роде.

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