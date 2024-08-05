Гитлер капут. Покушения на фюрера

Сравните отношение военных Германии и Украины к своему фюреру, и вы удивитесь. История — это открытый для всех желающих музей древних фактов, изучая которые можно многое узнать о своей стране, своём народе и своём роде.
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