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Гафин: «Футбол — абсолютно точно спорт номер один в России»

Гафин: «Футбол — абсолютно точно спорт номер один в России»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился комментарием после получения статуса «кандидат в исполком РФС».

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