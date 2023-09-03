СОВЕТСКОЕ ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛУЧШЕЕ В МИРЕ. НАСКОЛЬКО ВЕРНО ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ?

Хотела поставить лайк, чЁй-то не получилась, уже одно упоминание ушлепка соЛЖЕницына сказало, что из себя представляет аффтар(ша?). Оно не видело и не представляет даже сколько людей в транспорте, в метро ехали с книгами, зато сейчас можно досыта налюбоваться фриками с тупыми рожами и лапшой из ушей (наушники). Бравируя именем абрашки, оно кроме Муму точно ничего не читывало, да и то, наверняка, считает, что Муму написал Чехов Антон Павлович, и поминая Ивана Денисовича, оно вряд ли знает, что Тургенева звали Иван Сергеевич.

ВН

Валерий Николаевич

Автор упомянул в посте "непогрешимость линии партии и правительства". Было такое, никуда не денешься. По молодости как-то легко это воспринималось, но привело это к тому, что мы сейчас живём при ка...ка...капитализьме. А что сейчас видим на фед.каналах? Непогрешимость линии Едра и правительства. Но только это делается без трезвона, втихаря. И только из сети мы узнаём, что попытки покритиковать эту линию жестко обрываются Володиным или Матвиенко. И - культик, под стать личности (Нет Путина - нет России). Но при прежнем культе сумели построить сильное образование, которым я и сейчас горжусь, а при нынешней непогрешимой линии 99% постов авторы с современным образованием пишут с потрясающим количеством ошибок. Всё, хватит, останавливаюсь