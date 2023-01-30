«Челси» может подписать Кайседо до закрытия трансферного окна, несмотря на готовящуюся сделку по Энцо

Мойсес Кайседо все еще может перейти в «Челси» зимой. По информации The Guardian, несмотря на готовящийся переход Энцо Фернандеса из «Бенфики», за которого «синие» могут заплатить 130 миллионов евро, клуб все еще рассматривает возможность подписать хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо до закрытия зимнего трансферного окна.
Популярные статьи
- Сербские болельщики принесли на Australian Open флаг России с Путиным и флаг ДНР
- Фетисов подарил Атомфлоту свитер сборной СССР с автографом: «Лучшему в мире – дальнейшего лидерства. Горжусь вами»
- Отец Джоковича позировал со зрителями, которые принесли на Australian Open флаг России с портретом Путина, и сказал «Да здравствуют русские»
Свежие комментарии