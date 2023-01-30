«Челси» может подписать Кайседо до закрытия трансферного окна, несмотря на готовящуюся сделку по Энцо

Мойсес Кайседо все еще может перейти в «Челси» зимой. По информации The Guardian, несмотря на готовящийся переход Энцо Фернандеса из «Бенфики», за которого «синие» могут заплатить 130 миллионов евро, клуб все еще рассматривает возможность подписать хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо до закрытия зимнего трансферного окна.