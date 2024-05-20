FT: США подталкивают страны G7 дать Киеву кредит из активов РФ до конца лета

Вашингтон подталкивают страны «Большой семерки» к выделению Киеву кредита под залог будущих доходов от замороженных активов РФ до конца лета и до возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента, сообщает Financial Times со ссылкой на ряд источников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии