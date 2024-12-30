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Русское оружие

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❗️⚡️Первая "расплывчатая" информация относительного нового "пакета"

❗️⚡️Первая "расплывчатая" информация относительного нового "пакета" военно-технической поддержки киевского режима со стороны уходящей администрации Байдена: – Пентагон «в процессе передачи» сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и ракет Киеву – Байден – США выделили почти 2,5 миллиардов долларов Украине — Белый дом – США предоставят Украине $15 миллиардов будущих доходов от замороженных российских активов — премьер-министр Украины Шмыгаль Также сообщается о передаче киеву "тысяч" ракет (вероятно, речь идёт о 227-мм УРС M30A1/2 для РСЗО HIMARS), а также сотнях единиц бронетехники.

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