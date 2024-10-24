Комиссия Госдумы зафиксировала попытки иноагентов дискредитировать саммит БРИКС

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации зафиксировала попытки иноагентов дискредитировать саммит объединения БРИКС, который проходит в Казани.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии