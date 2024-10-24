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Комиссия Госдумы зафиксировала попытки иноагентов дискредитировать саммит БРИКС

Комиссия Госдумы зафиксировала попытки иноагентов дискредитировать саммит БРИКС

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации зафиксировала попытки иноагентов дискредитировать саммит объединения БРИКС, который проходит в Казани.

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