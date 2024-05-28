ИИ-функция Microsoft Recall заработала на старом процессоре без ИИ-движка На прошед...

ИИ-функция Microsoft Recall заработала на старом процессоре без ИИ-движкаНа прошедшей недавно конференции для разработчиков Microsoft Build софтверный гигант представил функцию Recall для компьютеров Copilot Plus PC, которые построены на процессорах со встроенным нейронным движком (NPU) и работают под управлением Windows 11.