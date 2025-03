The Telegraph: "Почему МI5 будет очень тщательно проверять отпечатки пальцев Путина на месте пожара в Хитроу"

AS

Aleksandr Sobolev

(((ЛИШЬ В ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЛИШЬ ЗА 10 СОВЕТСКИХ ЛЕТ! (КСТАТИ ТОЛЬКО ИЗ США ПРИЕХАЛО НЕСКОЛЬКО СОТ СПЕЦИАЛИСТОВ!!! САМИ ТО ТУПЫЕ КОСОРУКИЕ СОВКИ НЕ НА ЧТО НЕ БЫЛИ СПОСОБНЫ!!!) - Интеллектуальным центром по промышленному строительству в этот период стала фирма американского архитектора Альберта Кана (Albert Kahn, Inc.), строившего заводы Форда в Детройте, которая получила пакет заказов на строительство более 500 промышленных объектов в СССР общей стоимостью 2 млрд долларов (около 250 млрд долларов в ценах нашего времени). В Москве был открыт филиал Albert Kahn, Inc. стыдливо названный «Госпроектстрой». Его руководителем был Мориц Кан, брат главы компании. На тот момент это было самое большое архитектурное бюро мира, выполнявшее роль координатора между советским заказчиком и сотнями западных компаний, поставлявших оборудование и консультировавших строительство отдельных объектов. В 1923-1933 гг. в тяжелой промышленности СССР было заключено 170 договоров техпомощи: 73 с германскими компаниями, 59 с американскими, 11 с французскими, 9 со шведскими и 18 — с фирмами из других стран. Американский гидростроитель Хью Купер стал главным консультантом строительства Днепрогэс, гидротурбины для которой были закуплены у компаний General Electric и Newport News Shipbuilding. Магнитогорский металлургический комбинат (точная копия металлургического комбината в городе Гэри, штат Индиана) был спроектирован и построен под надзором американской фирмы Arthur G. McKee and Co. Доменная печь для этого и всех остальных металлургических комбинатов СССР была разработана чикагской компанией Freyn Engineering Co. Технологический проект Нижегородского автозавода выполнила компания Ford, строительный — американская компания Austin Motor Company. 1-й Государственный подшипниковый завод в Москве (ГПЗ-1) строили при техническом содействии итальянской фирмы RIV. Сталинградский тракторный завод, построенный по проекту Кана в 1930 году, изначально соорудили в США, а затем размонтировали, перевезли в СССР и собрали под наблюдением американских инженеров. Его оснастили оборудованием более чем 80 американских машиностроительных компаний и нескольких немецких фирм. Caterpillar поставлял оборудование для Челябинского и Харьковского тракторных, а также Ростовского и Саратовского комбайновых заводов. Немцы тоже активно участвовали в индустриализации, в Москве работало Центральное бюро тяжелого машиностроения (ЦБТМ), филиал немецкой компании Demag. Siemens-Schuckertwerke AG привлекались к работам и поставляли современное оборудование. 😆