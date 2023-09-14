Редкие работы известных сибирских иллюстраторов покажут в Новосибирске

На фестивале в честь 90-летия Союза художников в Новосибирске впервые покажут книжные иллюстрации.В Новосибирске на фестивале "Культпросвет", который посвящён 90-летию Союза художников, впервые покажут книжные иллюстрации сибирских художников.
На фестивале в честь 90-летия Союза художников в Новосибирске впервые покажут книжные иллюстрации.В Новосибирске на фестивале "Культпросвет", который посвящён 90-летию Союза художников, впервые покажут книжные иллюстрации сибирских художников.
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