В Дашково-Песочне кинотеатр "Октябрь" переделают под семейный досуг

Сейчас в микрорайоне нет комплекса, который мог бы объединить все востребованные формы досуга. Между тем, исследования показывают, что чаще всего местные жители предпочитают проводить свободное время с семьей.
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