Как возят в школы барнаульских детей, не попавших в СОШ № 135 и 136 рядом с домом

Около 180 детей не попали в школы № 135 и 136 в Барнауле в 2023 году С 1 сентября около 180 барнаульских первоклассников, которые не смогли попасть в школы № 135 и 136 рядом со своими домами, начали возить в СОШ № 114 и 84 на специальных автобусах.