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Тут-​то у всех рты и приоткрылись...

Тут-​то у всех рты и приоткрылись...

Пишет Главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова:    Уходящий Байден произнёс прощальную речь, обращённую к нации, в которой поведал, что обеспечил Трампу мирную передачу власти, а также призвал США изменить Конституцию, чтобы ни один президент в будущем не смог избежать ответственности за совершённые во время срока преступления.

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Комментарии
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Eduard
Мы не против отправить в тюрьму Байдена и его сынка пока тот не сдох и не спрятался на том свете!
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3 час.
Анфиса Иванова
&quot; сам себя не похвалишь - ходишь, как дурак!&quot;
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3 час.
Катерина
Трамп-пам-пам... Трамп-пам-пам... Что новый день готовит нам...☹️
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1 час.

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