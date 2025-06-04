Ургант вернулся, проверку Собчак спустили на тормозах: Они сделают всё, чтобы Россия не изменилась после войны?

Николай Кузнецов

Может и появилась новая генерация, которой эти персонажи неинтересны, только сохранилась и старая равнодушная генерация, которая будет покорно кушать то, что ей будут накладывать в кормушку. А накладывать, и очень настойчиво, будут и Пурганта, и Собчак и Артура Пирожкова..., да и остальных. Частенько, что-либо мастеря, слушаю Радио России (один из двух каналов у нас). Так там постоянно звучит всякий примитив и фуфло, но постоянно разбавляемый 1:10 патриотическими песнями. Вот так приучают нас к помоям, так же и приучат к Урганту с Лошадью. Пока существует прослойка поддерживающих эту плесень, их не одолеть. Точнее, можно было бы, если была бы хоть какая поддержка от властей, но те, как ни странно😀, не торопятся. Им эта плесень (многим) ближе патриотов.