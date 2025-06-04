ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Три года СВО, санкций и глобальных изменений – но светская тусовка России словно ничего не заметила.
Ургант вернулся, проверку Собчак спустили на тормозах: Они сделают всё, чтобы Россия не изменилась после войны?
Комментарии
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светлана иноземцева
Гнать их под зад!
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2 час.
Николай Кузнецов
Может и появилась новая генерация, которой эти персонажи неинтересны, только сохранилась и старая равнодушная генерация, которая будет покорно кушать то, что ей будут накладывать в кормушку. А накладывать, и очень настойчиво, будут и Пурганта, и Собчак и Артура Пирожкова..., да и остальных. Частенько, что-либо мастеря, слушаю Радио России (один из двух каналов у нас). Так там постоянно звучит всякий примитив и фуфло, но постоянно разбавляемый 1:10 патриотическими песнями. Вот так приучают нас к помоям, так же и приучат к Урганту с Лошадью. Пока существует прослойка поддерживающих эту плесень, их не одолеть. Точнее, можно было бы, если была бы хоть какая поддержка от властей, но те, как ни странно😀, не торопятся. Им эта плесень (многим) ближе патриотов.
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46 мин.
Анд
Пожизненно, такие не меняются и будут гадить и через 25 лет🤷🏻♂️
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24 мин.
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