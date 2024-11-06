Потери скрывают: После удара по "Мотор сич" украинские власти замолчали

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что украинские власти скрывают реальные потери после удара Вооружённых сил России по заводу "Мотор Сич".
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