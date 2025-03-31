В народном календаре 31 марта — Кирилл - дери полоз. Такое своеобразное название связано с капризами весенней погоды: днем тает, ночью подмораживает, гололедица и вот это вот все.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В народном календаре 31 марта — Кирилл - дери полоз. Такое своеобразное название связано с капризами весенней погоды: днем тает, ночью подмораживает, гололедица и вот это вот все.