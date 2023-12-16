Porsche вынужден прекратить продажи кроссовера Macan на территории Евросоюза

Порше вынуждена прекратить продажи кроссовера Macan на территории Евросоюза до июля 2024 года — из-за невозможности привести автомобиль к новым стандартам кибербезопасности ЕС для автомобилей, сообщает издание Automotive News.
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