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Регионы России

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Porsche вынужден прекратить продажи кроссовера Macan на территории Евросоюза

Porsche вынужден прекратить продажи кроссовера Macan на территории Евросоюза

Порше вынуждена прекратить продажи кроссовера Macan на территории Евросоюза до июля 2024 года — из-за невозможности привести автомобиль к новым стандартам кибербезопасности ЕС для автомобилей, сообщает издание Automotive News.

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