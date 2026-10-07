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The Eurasia Daily news agency

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What are you showing us? We can show for ourselves — the Kremlin about the launch of a rocket in France

What are you showing us? We can show for ourselves — the Kremlin about the launch of a rocket in France

Demonstrative missile launches will not help the dialogue with Russia. This was stated by the press secretary of the President of the Russian Federation Dmitry Peskov, commenting on the test of the French ballistic missile today, October 7.

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