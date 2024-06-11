В Санкт-Петербурге фестиваль Дня России проведут Саша Стоун и Анна Хилькевич

В День России – 12 июня, в Санкт-Петербурге на территории возле «Газпром Арены» состоится мультиформатный фестиваль «Сплетенные воедино», который организует Газпром-Медиа Холдинг при поддержке ПАО «Газпром».
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