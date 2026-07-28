Собака, пропавшая в 2021 году, нашлась в 1000 км от дома и вернулась в семью

В США семья из Небраски спустя пять лет вернула домой пропавшую собаку, пишет UPI. Пса по кличке Чонг нашли в Индиане, возле стоянки грузовиков в Питтсборо, примерно в 1000 км от дома, и отдали в приют округа Хендрикс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии