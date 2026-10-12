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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Прокуратура раскрыла подробности земельных махинаций Александра Теплова в Барнауле

Прокуратура раскрыла подробности земельных махинаций Александра Теплова в Барнауле

Земля на улице Вешний тупик предназначена для размещения площадки для занятий спортом Арбитражный суд Алтайского края вернул государству 2,5 гектара земли в нагорной части Барнаула, рыночную стоимость которой оценивали в 92 миллиона рублей.

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