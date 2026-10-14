Жителей района Куркино пригласили на бесплатную лекцию, посвященную телемедицине. Она пройдет в четверг 15 октября в 10:00 в воскресной «Школе веры» при храме Владимирской иконы Божией Матери.
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