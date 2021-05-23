Как страшная у красивой мужа увела

5МИНУТКАРаботаКак страшная у красивой мужа увела В одном из многочисленных провинциальных городков жила одна девушка. Внешность, скажем так, у нее была специфическая.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАРАлександр Киевская РусьНапрасно вы так, автор! Женщина. во-первых, сильна не только своей внешностью, но своим умением говорить с мужчинами! Своим поведением! Во-вторых, красота -понятие относительное! То, что для одного эталон красоты, для другого обычное! Приведу личный пример! Красивые в общепринятом смысле девушки для меня совершенно безразличны. Ну абсолютно! А нравятся мне такие, какие у других вызывают такие слова - ну и уродина! А мне чтобы нос был картошкой или курносый, лицо простое, незатейливое, типа крестьянское, да чтобы тела было побольше! Для меня это самый кайф!Vera DobryaginaНу и ну, оригинальный вы человек)))Лариса СергеевнаМногие мужчины гуляют от своих кравиц-жен с уютными, добрыми серыми мышками. Что то видимо не хватает в семье))alla сираеваТараканы в голове у каждого свои...индивидуальные....ДРДжошуа РестонЯ считаю, что нет некрасивых женщин, а есть ленивые. Если женщина работает над собой, обаятельна, может найти особенность, изюминку во внешности, у неё будут поклонники. Многие знаменитости, секс-символы вообще-то не всегда вписываются в каноны красоты. Мало кто верит, что в детстве они были изгоями среди сверстников и гадкими утятами. Среди них: Кейт Уинслет, Джулия Робертс, Шакира, Вайнона Райдер, Виктория Бехкем, Светлана Ходченкова, в общем список можно продолжать до бесконечности. А Кейт Миддлтон вручили издевательский приз, как самой безвкусно одетой.Комментировать
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