В Госдуме сообщили, что в 2026 году дважды повысят пенсии

Об этом рассказал депутат Сергей Гаврилов Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов рассказал, каким будет реальный размер индексации пенсий в 2026 году, пишет ТАСС.