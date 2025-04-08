В Госдуме сообщили, что в 2026 году дважды повысят пенсии

Об этом рассказал депутат Сергей Гаврилов Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов рассказал, каким будет реальный размер индексации пенсий в 2026 году, пишет ТАСС.
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