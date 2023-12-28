Появились новые подробности о российском электромобиле «Атом»

Стало известно о том, что базовая версия «Атома» получит задний привод, как изначально и задумывалось, но будет и полноприводный вариант с установленным на переднюю ось дополнительным электромотором, хотя подробности по нему создателями пока не раскрываются.
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