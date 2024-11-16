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Царьград

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Диванный день 17 ноября: почему на Ерёму не принято никуда выходить

Диванный день 17 ноября: почему на Ерёму не принято никуда выходить

В старину говорили: "Ерёма — сиди дома".В народном календаре 17 ноября считается днем несчастливым. Старались не начинать никаких важных дел, ни свадьбы не играли, ни в долг не давали, старались ничего не покупать.

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