В Донецке задержали агента СБУ, собиравшего данные о российских военных

Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ в Донецке. Об этом сообщило РИА «Новости». «Управлением ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан житель города Донецка, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины», — процитировало агентство заявление пресс-службы ведомства.