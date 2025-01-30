В Донецке задержали агента СБУ, собиравшего данные о российских военных

Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ в Донецке. Об этом сообщило РИА «Новости». «Управлением ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан житель города Донецка, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины», — процитировало агентство заявление пресс-службы ведомства.
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