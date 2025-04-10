Экс-президент Монголии Баттулга лишён 20% зарплаты за пропуски заседаний

Бывший президент Монголии, депутат парламента Халтмаагийн Баттулга, получил дисциплинарное взыскание: его зарплата снижена на 20% на шесть месяцев из-за частых пропусков заседаний без уважительных причин, как сообщил председатель комитета Баярмагнайн Баярбаатар.