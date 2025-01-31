Стало известно, как в администрации Трампа относятся к Зеленскому

Депутат Дубинский: администрация Трампа не видит президента в Зеленском Администрация президента США Дональда Трампа не воспринимает лидера Украины Владимира Зеленского как главу государства, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.
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