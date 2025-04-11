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Закон, порядок, государство

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Военные инженеры Южной группировки войск осуществляют сплошное разминирование местности на Кураховском направлении

Военные инженеры Южной группировки войск осуществляют сплошное разминирование местности на Кураховском направлении

В процессе разминирования саперы столкнулись с 14-ю видами различных взрывных устройств. Зачастую попадаются схроны противника, неразорвавшиеся снаряды, сбросы.

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