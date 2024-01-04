Красноярский вагнеровец и алкоголичка стали популярными героями на NGS24

Почему заболеваемость раком в Красноярском крае растет и как выглядели советские элитные квартиры, в которых жили партийные руководители? Такие темы стали самыми популярными у наших читателей в формате видеоновостей.
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