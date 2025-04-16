Художник озвучил мотивы фанатов Паши Техника, заклеивших стену Цоя в Петербурге

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Петербургский художник Олег Лукьянов, участвовавший в создании стены Виктора Цоя в городе, в беседе с РЕН ТВ предположил, что фанаты Паши Техника, которые изображением своего кумира закрасили портрет советского рокера, решили таким образом заявить о себе.