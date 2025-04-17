А народный календарь напоминает про Чистый четверг, когда обязательно нужно наводить чистоту дома, приводить в порядок мысли и чувства и уже можно начинать печь куличи и красить пасхальные яйца.
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А народный календарь напоминает про Чистый четверг, когда обязательно нужно наводить чистоту дома, приводить в порядок мысли и чувства и уже можно начинать печь куличи и красить пасхальные яйца.