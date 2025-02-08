Баку начал открыто проявлять агрессию, но ответ Москвы на выходки Азербайджана не заставил себя долго ждать.
Первый пошёл: Ответ Москвы на выходки Азербайджана. Что на самом деле происходит "за кулисами"?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
тн
татьяна неструева
как громко сказано. Первый пошел .ха ха ха .
Ответить
16 час.
Борис Леонтьев
Пустая болтовня. А надо то всего, изгнать азербайджанцев со всех рынков, торговых точек и общепита. Тем более что их там процентов 90 - нелегалы. Ну, а если кто из диаспоры хоть слово в защиту вякнет - лишать гражданства, и если не найдётся на них уголовной статьи - просто вышвыривать из России. И пусть Алиев всё своё дерьмо назад получает. А ведь они за это его и за яйца повесить могут. Ну что-ж. за то что Эрдогану жопу лижешь надо расплачиваться.
Ответить
16 час.
Андрей
Пока идет СВО никаких телодвижений не будет?
Ответить
13 час.
Свежие комментарии